Slovensko 2020

Preneste sa v mysli do 90 rokov a spomeňte si na tú dobu, kedy najvyšší ústavní činitelia bez mihnutia oka popierali akékoľvek prepojenie na organizovaný zločin a zahladzovali jeden skutok za druhým.

Všetkým nám je dobre známe prostredie okolo Vladimíra Mečiara a vôbec, spôsob akým sa chránení a vyvolení jedinci dostávali nezákonne k peniazom či moci. Vyberanie výpalného bolo na dennom poriadku a situácia zašla až do takých extrémov, že premiér a predstavitelia informačnej služby sa neštítili ani najpodlejších praktík, medzi aké nepochybne patril aj únos syna vtedajšieho prezidenta. Aby toho nebolo málo, ľudia, ktorí si poctivo robili svoju prácu boli častokrát zastrašovaní. Stopy viedli až ku najvyšším miestam exekutívy a obvinenia čoraz častejšie ukazovali prstom na konkrétnych ľudí v politike. Potom prišiel zlom, krajinou otriasla správa o úmyselnej vražde bývalého policajta Róberta Remiáša.

Vtedajšia republika síce vznikla volaním po zmene, ale väčšina z nás cítila, že počas 90-tych rokov všetko nebolo v úplnom poriadku. Trvalo to istú dobu, no ľudia, ktorým nebol ľahostajný osud a budúce smerovanie našej krajiny, sa napokon dokázali mobilizovať a spojiť proti lži, zlu a korupcii. Práve vďaka takýmto jednotlivcom sa Slovensko dokázalo vymaniť spod hrôzostrašnej stigmy, ktorú tú 90. roky zanechali. Slovensko vstúpilo do novej dekády prosperity a v medzinárodných spoločenstvách sa preukázalo ako spoľahlivý a stabilný partner. Udialo sa tak predovšetkým, vďaka ľudom, ktorí si svedomito vykonávali svoju prácu a nevzdali sa v boj proti skorumpovaným politikom. Aj keď nikdy nezabudli na hrôzu, s ktorou sledovali čo sa okolo nich deje, dokázali úspešne premeniť záplavu negatívnych emócií v nádej, na konci ktorej stála vízia lepšieho Slovenska.

Od tejto doby prebehlo veľa času, spoločenská situácia im nedovoľuje už robiť svoje praktiky tak okato. Tí šikovnejší, čo prežili alebo neskončili v base pochopili, že musia fungovať sofistikovanejšie. Zbrane vymenili za drahé obleky. Výpalné za tendre. Vraždu bývalého policajta, za vraždu novinára. Z pozície obyčajných podnikateľov si títo muži mohli dovoliť verejne fungovať medzi politickými elitami. Niektorí takíto gauneri sa dokonca stali súčasťou týchto politických špičiek. Udalosti, ktoré sa udiali po vražde dvoch mladých ľudí a následného vyšetrovania nám ukazujú silný obraz fungovania súčasnej politiky. Generálny prokurátor sa na videu ministrom financií vysmieva z premiéra pretože ho “oholili” o úplatok od koaličného partnera. Miesto toho, aby títo gauneri prišli po peniaze ku vám do obchodu, ich títo podnikatelia kradnú vo forme kšeftov a korupcie. My im to všetkým platíme cez svoje dane. Oni sa nám do očí na oplátku tvária, že doposiaľ spolu nesedávali pri jednom stole na plese v opere. Praktiky sa zmenili, mentalita žiaľ zostala.

Slovenská politika je skorumpovaná často krát od najmenších obcí až po najväčšie špičky. Korupcia je ako všade prítomná choroba, ktorú treba liečiť na mnohých miestach naraz. Dotýka sa všetkých oblastí spoločenského života. Ovplyvňuje naše možnosti v oblasti zdravotníctva, vzdelania, justície či sociálnej politiky. Nestačí, ak po zmene pôjdu len politici. Každý občan by sa mal zamerať na to, čo dokáže sám urobiť zo svojej pozície. Jeden človek dokáže málo, ale ak nás bude dosť, dokážeme spolu vytvoriť zo Slovenska miesto pre dobrý a dôstojný život. Je našou povinnosťou, ako ľudí, ktorých morálne kompasy sú nastavené tým správnym smerom, aby sme sa opäť dokázali spojiť a postaviť sa obdobnému zlu, ktoré tu dnes znova raz prekvitá. Máme v rukách zbraň silnejšiu než ktokoľvek iný, pretože máme víziu dôstojného a neskorumpovaného Slovenska. Nebojíme sa postaviť zoči voči ľuďom, ktorí sú za takýto stav republiky priamo zodpovední. Nebojíme sa vyzvať ich k spravodlivej politickej súťaži, aby sme im raz a navždy ukázali, že nesúhlasíme so spôsobom, akým nakladajú s našou krajinou. Zmena je na dosah. Rovnako ako sa Slovensko dokázalo posunúť z okatého mafiánstva 90. rokov, tak sa dokáže postaviť aj tomu skrytému dnes. Voľba je na vás.