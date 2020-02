Naše lesy si musíme uchrániť

Čo majú respiračné problémy a šírenie chorôb spoločné napríklad s takým výrubom lesov kdesi v Tatrách?

Nastal čas byť zodpovední. Vedci už pred istým časom nahradili termín klimatická zmena pojmom klimatická kríza. Tento krok má zo strany vedcov logické vysvetlenie, akonáhle počujeme slovo kríza, asociácie v našej hlave nám dávajú aspoň z časti na vedomie, že niečo nie je v poriadku a situácia si vyžaduje okamžité konanie. Ak by sme však venovali tejto téme trochu väčšiu pozornosť a omnoho viac času, zistili by sme, že naliehavosť riešenia situácie je obrovská, no samotné konanie s cieľom zmierniť dopady zmeny klímy sú takmer neexistujúce.

Máme však niekoľko možností ako môžeme riziká, ktorým čelíme zmierniť na čo najmenšie možné minimum. Podpora biodiverzity, ochrana fauny a flóry, či zodpovedné a strategické čerpanie podzemných a dažďových vôd patria medzi opatrenia s najefektívnejším dopadom pre riešenie takejto krízy. Otázka je teda jasná, ako sa vyhnúť smutnej predstave o budúcnosti, kde sa naše deti a generácie po nich budú prechádzať po zdevastovanej krajine a popritom budú zápasiť čoraz častejšie s respiračnými problémami, či kontamináciou podzemnej vody a šírením chorôb?

Čo majú ale respiračné problémy a šírenie chorôb spoločné napríklad s takým výrubom lesov kdesi v Tatrách? Dobrá otázka, pokiaľ sa pozeráme na prírodu ako na komplexný systém väzieb a interakcií, zistíme, že stromy pokrývajúce prevažné množstvo našich Národných parkov viažu uhlík z ovzdušia a ten následne využívajú na stavbu kmeňa a rast. Jednoduchá rovnica, čím viac uhlíka do vzduchu vypúšťame prostredníctvom ekonomických aktivít a používaním fosílnych palív, tým viac stromov potrebujeme, aby sme sa uchránili pred nebezpečným množstvom uhlíka v atmosfére.

Narastajúce množstvo odpadu, znečistenie ovzdušia a odlesňovanie patria medzi tri najhlavnejšie problémy, ktoré trápia Slovákov na základe dát, ktoré boli zozbierané Eurobarometrom. Všetci iste poznáte notorický prípad výrubu slovenských lesov za účelom výstavby stredísk, či iných ekonomicky lákavých aktivít. Jednoducho, Ministerstvo životného prostredia pod vedením vládnej strany Most-Híd si spravilo z našich lesov biznis. Na plnej čiare niekoľkokrát v minulosti zlyhalo a povolilo výrub na miestach so zvýšenou ochranou. Tatry Mountain Resorts húževnato pretláčajú svoje plány napred a netaja sa ani motiváciou uprednostňovať finančný zisk pred ochranou vzácnych lokalít. Našťastie v mnohých prípadoch sa dokázalo novej výstavbe či odlesňovaniu zabrániť. Bohužiaľ existujú už aj také miesta, kde politici uprednostnili vlastné záujmy pred prezerváciou prírody a okrem luxusných hotelov či lyžiarskych stredísk tu nenájdeme pôvodný biotop ani mnohé živočíšne druhy, ktorých existencia je priamo ohrozená takýmto barbarským konaním. Tretí sektor nebezpečne a predovšetkým nezvratne odlesňuje a vláda sa iba nečinne prizerá, poprípade ticho súhlasí.

Ak Vám teda nie je ľahostajný osud našich lesov a chránených území, ktoré boli doteraz linčované hlava nehlava, tak pevne verím, že zodpovedne využijete nástroj, ktorý vám demokratické voľby ponúkajú a dáte svoj hlas odborníkom, ktorí majú motiváciu presadzovať efektívne a zodpovedné opatrenia aj na národnej a nadnárodnej úrovni. Pokiaľ Vám nie je po vôli spôsob akým sa nezodpovedne doposiaľ vláda Smeru s pomocou Mostu-Híd stavala k našim lesom, ak Vás zaujíma ako navrhujeme racionálne využívať pôdu, vody a udržateľné ekologické hospodárstvo, tak venujte čas nášmu programu a preštudujte si viac ako 84 bodov v časti organizácia a riadenie starostlivosti o životné prostredie. Sme strana, ktorá berie krízu zodpovedne a navrhujeme konkrétne zlepšenie súčasnej situácie. Sme strana uvedomujúca si obrovské zničujúce rozsahy súčasného ľahostajného nesystematického odlesňovania a chceme napraviť škody napáchané takýto počínaním skôr než bude neskoro. Preto Vás žiadam, využite nástroj, ktorým disponujete, naplno a efektívne a voľte v parlamentných voľbách stranu, ktorá sa nebojí čeliť klimatickej kríze, tak ako to robí OĽANO.